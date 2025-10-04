Mo: Malan (Fdi), 'protesta contro di noi, non per Gaza'

04 ottobre 2025 a

Roma, 4 ott. (Adnkronos) - "Queste mobilitazioni non sono di solidarietà per Gaza, sono per la Flotilla e contro il governo italiano, che al popolo palestinese non ha fatto nulla di male". Lo dice il capogruppo di Fdi al Senato, Lucio Malan, al Corriere.

"Mi ricordo le manifestazioni contro la guerra in Vietnam. Ma allora a nessuno veniva in mente di prendersela col governo italiano, che pure era stretto alleato degli americani. Perché c'era un senso della realtà che oggi è andato completamente perso. Anche oggi parecchi membri delle forze dell'ordine sono stati feriti: vergognoso ferire, in nome della pace, persone che fanno onestamente loro lavoro. Poi, una cosa sono gli scioperi annunciati e autorizzati, i cittadini lo sanno per tempo e si organizzano. Questo non lo era e si sono sommati altri disagi enormi: nessuno ha diritto di impedire la circolazione, bloccare tangenziali, limitare la libertà dei cittadini".