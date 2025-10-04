Mo: Magi al corteo, 'Netanyahu non ha più scuse come vittimismo Meloni'

04 ottobre 2025 a

a

a

Roma, 4 ott. (Adnkronos) - “Netanyahu ora non ha più scuse, deve interrompere i bombardamenti e la strage deve finire, insieme all'impegno di Hamas di rilasciare tutti gli ostaggi e deve iniziare un dialogo vero. Il piano di Trump è pieno di incognite perchè non può non esserci un coinvolgimento dei palestinesi che non possono stare a guardare mentre si decide il proprio futuro. Nel frattempo centinaia di migliaia di persone in Italia continuano a manifestare per il rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale e per la costruzione di una pace giusta e duratura. E Meloni non può continuare con questo osceno vittimismo: sono manifestazioni contro spontanee contro l'inazione e la complicità del suo governo: né prenda atto e inizi a lavorare diplomaticamente per la pace”. Lo ha detto il segretario di Più Europa Riccardo Magi partecipando al corteo di Roma.