Mo: Silvestri, 'piazze non di destra o sinistra ma di chi è stanco vedere bambini morire'

Roma, 3 ott. (Adnkronos) - "Non si tratta di destra o sinistra, qui si parla di persone che non ne possono più di vedere dei bambini che muoiono di fame. Chi sta in piazza lo fa perché ha un cuore e una coscienza. Si chiama umanità. Sui disagi per lo sciopero faccio presente che non bastano 400-500 scioperi generali per fare i danni che ha fatto Salvini in questi anni. Tra l'altro ricordo che il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Ciriani, ha proposto di tenere chiuso il Parlamento per tutti i venerdì. A differenza loro, che vengono pagati anche non lavorando, le lavoratrici e i lavoratori che oggi stanno scioperando lo stanno facendo perdendo dei soldi in busta paga". Così il capogruppo M5s in commissione Esteri Francesco Silvestri a Coffee Break, su La7.