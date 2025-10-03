Mo: Sardone, 'Pd e sindacati sostengono antisemiti e delinquenti'

03 ottobre 2025 a

Roma, 3 ott.-(Adnkronos) - "Occupazioni di tangenziali e autostrade, scontri con polizia e carabinieri, monumenti deturpati come a Milano, vandalismi in varie città, insulti alle forze dell'ordine e al governo, cori antisemiti come 'Palestina libera dal fiume al mare', offese agli ebrei". Così in una nota Silvia Sardone, vice segretario della Lega.

"Questo è lo scenario che molte città italiane stanno vivendo mentre la Cgil, il Pd e gli altri partiti di sinistra esultano per la mobilitazione delle piazze. Ormai non si vergognano nemmeno più: stanno dalla parte di delinquenti e antisemiti che assaltano le forze dell'ordine. Per la sinistra è giusto non rispettare le leggi e dare la caccia a chi veste una divisa. Landini e compagni dovrebbero pagare i danni per quanto successo oggi in tutta Italia", conclude.