Mo: Ricciardi, 'immediata liberazione tutti attivisti Flotilla'

Roma, 3 ott.-(Adnkronos) - "Siamo a Firenze per la Palestina, per la Flotilla e per quello che è accaduto con il governo genocida di Israele, che ha sostanzialmente rapito dei cittadini che stavano portando degli aiuti umanitari. Il governo Meloni non raggiunge mai il limite della vergogna: Meloni sta incolpando i parlamentari e gli attivisti dei soldi che avrebbe speso lo Stato. Perché? Quando dovevamo rimandare in Libia uno stupratore di bambini i soldi non li abbiamo spesi?". Così sui social Riccardo Ricciardi, capogruppo del M5s alla Camera.

"Ora il nostro senatore Marco Croatti sta tornando a Fiumicino, ma per noi non c'è distinzione tra parlamentari e non: tutti gli attivisti e le attiviste della Flotilla devono tornare immediatamente a casa. Non hanno fatto nulla di male, anzi, hanno fatto qualcosa di bellissimo", conclude.