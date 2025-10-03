Mo: Nevi, 'obiettivo manifestazioni di oggi attaccare governo e Israele'

03 ottobre 2025 a

Roma, 3 ott.-(Adnkronos) - "Le manifestazioni di oggi dimostrano in modo evidente che lo sciopero non è stato altro che un pretesto per attaccare il governo italiano e Israele". Così Raffaele Nevi, portavoce nazionale di Forza Italia.

"E' grave - prosegue - utilizzare un dramma internazionale per fini di propaganda, peraltro uno sciopero illegittimo che sta danneggiando milioni di cittadini. Ma altrettanto gravi sono le accuse antisemite che si levano dalle piazze. Sono sorpreso dal fatto che ci si schieri così duramente contro Israele in quanto Stato, e non contro il governo israeliano, un atteggiamento che evidenzia la natura profondamente antisemita di questi cortei".

"Mi auguro che tutte le forze politiche e sociali prendano le distanze da questa impostazione inaccettabile, che colpisce la comunità ebraica e rischia di alimentare pericolose derive di odio", conclude.