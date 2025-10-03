Mo: Lucaselli (FdI), 'Landini ha trasformato Cgil in un centro sociale'
Roma, 3 ott.-(Adnkronos) - "Lo sciopero di oggi conferma che Maurizio Landini ha trasformato la Cgil in un centro sociale. Dimenticata completamente la rappresentanza dei lavoratori, l'unico obiettivo è alzare la tensione sociale, con una costante ostilità ideologica verso il governo. La giornata odierna non aggiunge nulla alla questione medio orientale, ma fa molto male agli italiani". Così la deputata di Fratelli d'Italia Ylenja Lucaselli.