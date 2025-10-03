Mo: Furfaro (Pd), 'da Italia risposta straordinaria a minacce Salvini e Meloni'

03 ottobre 2025 a

a

a

Roma, 3 ott.-(Adnkronos) - "Matteo Salvini e Giorgia Meloni hanno provato in ogni modo a intimidire e a minacciare i manifestanti, bollando lo sciopero come illegittimo, arrivando persino a dire che i lavoratori avrebbero pagato personalmente le conseguenze della loro scelta. Ma la risposta dell'Italia è stata straordinaria". Così il deputato Marco Furfaro, membro della segreteria nazionale Pd, dal palco della manifestazione tenutasi a Piombino.

"Cortei e piazze piene, partecipazione come non si vedeva da tempo, un popolo che non si è lasciato intimorire da un governo che tenta di imbavagliare il dissenso. Se Giorgia Meloni vuole davvero aiutare il popolo palestinese, la smetta di attaccare chi porta aiuti e solidarietà e abbia il coraggio di farlo con Netanyahu. Ma soprattutto, riconosca finalmente lo Stato di Palestina e la smetta di ostacolare ogni iniziativa europea per sanzionare Israele. Il resto è solo squallido e pavido cinismo sulla pelle del popolo palestinese", conclude.