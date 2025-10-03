Mo: Fratoianni, 'mobilitazione enorme e trasversale restituisce onore al Paese'

03 ottobre 2025 a

Roma, 3 ott.-(Adnkronos) - "Siamo al fianco della Global Sumud Flotilla, occorre fermare il genocidio a Gaza. Siamo di fronte a un enorme vergogna un disastro, un orrore planetario di cui sono complici tutti coloro che hanno omesso di fare il loro dovere, cioè di intervenire". Così Nicola Fratoianni di Avs dal corteo in corso a Roma.

"Ed è quello che stanno facendo comunque queste manifestazioni, questa enorme e trasversale mobilitazione. Una mobilitazione che restituisce un poco di onore a questo paese, l'onore che è stato invece buttato nel fango dall'ignavia, dalla complicità e dall'ipocrisia del nostro governo", conclude.