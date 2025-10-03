Mo: De Corato (FdI), 'per danneggiamenti paghi chi ha chiesto autorizzazione cortei'

03 ottobre 2025 a

Roma, 3 ott.-(Adnkronos) - "E' ora di porre fine a tutte queste devastazioni e danneggiamenti nelle città che puntualmente si verificano durante ogni corteo organizzato dai pro-Hamas. Prima di rintracciare i responsabili, è necessario che a far pagare tutti questi vandalismi nei confronti di beni culturali, patrimoni pubblici ed esercizi commerciali, siano gli organizzatori e richiedenti delle autorizzazioni per queste manifestazioni". Così il deputato di Fratelli d'Italia Riccardo De Corato, vice presidente della commissione Affari Costituzionali ed ex vice sindaco delle giunte di centrodestra milanesi.

"E' arrivato il momento che chi ha fatto richiesta di sfilare in corteo, occupare strade, piazze, vie con manifestazioni, si assuma la totale responsabilità di ciò che in quei luoghi, indipendentemente dalla natura dell'evento, è accaduto", conclude.