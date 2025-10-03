Mo: Conte, 'Meloni fomenta l'odio e provoca piazze, ma noi non ci caschiamo'

03 ottobre 2025 a

a

a

Roma, 3 ott. (Adnkronos) - Quello di Giorgia Meloni "è un atteggiamento provocatore, estremista. La presidente del Consiglio in questo momento sta facendo la leader di Colle Oppio, è il primo agitatore di piazza". Lo dice Giuseppe Conte a L'Aria che Tira su La7.

"E io credo che sia una tecnica ben precisa che va spiegata a tutti i telespettatori. Lei fomenta l'odio. Lei alza i toni, provoca le piazze, provoca i manifestanti che sono indignati per due anni di silenzio complice del governo rispetto a un genocidio in corso. E che cosa fa poi? Alimenta questo scontro, provocando, e alla fine vuole soffocare il dissenso, non vuole il confronto. Per poi accusare, puntare l'indice e rivendicare la stabilità del Paese contro gli estremisti. Ma noi non ci caschiamo: la stragrande maggioranza dei manifestanti qui è pacifica".