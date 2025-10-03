Genova: Ronzulli (FI), 'solidarietà a Salvini, clima d'odio avvelena dibattito politico'

03 ottobre 2025 a

Roma, 3 ott.-(Adnkronos) - "Quella comparsa contro Matteo Salvini non è solo una scritta grave e vergognosa, ma il sintomo di un clima pericoloso di intolleranza che si sta alimentando nel Paese. Al ministro, oggetto anche di cori, insulti e minacce da parte dei manifestanti di oggi, va tutta la mia sincera solidarietà, perché non si può restare indifferenti davanti a una cultura dell'odio che avvelena il dibattito pubblico e mina le basi della convivenza civile". Così la senatrice di Forza Italia e vicepresidente del Senato Licia Ronzulli.