Genova: Nm, 'solidarietà a Salvini, abbassare i toni'

03 ottobre 2025 a

a

a

Roma, 3 ott.-(Adnkronos) - "Piena solidarietà di Noi Moderati al ministro Salvini per l'inaccettabile scritta apparsa questa mattina a Genova. Minacce vili, che nulla hanno a che fare con la pace a Gaza e con il sostegno al popolo palestinese e che auspichiamo vengano condannate da tutti con la massima fermezza. Sono ore di tensione in tutta Italia, eppure c'è chi non perde occasione per gettare benzina sul fuoco e alimentare questo clima di odio e violenza". Così il presidente di Noi moderati Maurizio Lupi e la presidente del consiglio nazionale del partito, la deputata ligure Ilaria Cavo.

"Anche oggi cori e offese contro la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e altri membri del governo. Aizzare le piazze è da irresponsabili. È tempo di abbassare i toni e usare un linguaggio improntato al rispetto e alla moderazione", concludono.