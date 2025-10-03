Gb: Anp, 'condanna uccisione civili innocenti sinagoga di Manchester'

03 ottobre 2025 a

Ramallah, 3 ott. (Adnkronos) - Il presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese Mahmoud Abbas ha condannato l'attacco terroristico avvenuto ieri in una sinagoga di Manchester, in cui sono morte due persone. In una dichiarazione, Abbas ha condannato l'uccisione di "civili innocenti" e ha affermato che la presidenza palestinese "respinge ogni danno ai civili nelle loro case e nei luoghi di culto". “La solidarietà con il popolo palestinese non deve essere utilizzata per compiere atti di violenza o azioni antisemite”, ha aggiunto Abbas.