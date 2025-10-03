Foggia: uomo ucciso a San Severo, la compagna arrestata dai carabinieri

03 ottobre 2025 a

a

a

Foggia, 3 ott. (Adnkronos) - Una 30enne è stata arrestata dai carabinieri della compagnia di San Severo (Foggia) con l'accusa di aver ucciso il compagno, un coetaneo. I militari hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip presso il Tribunale di Foggia su richiesta della locale procura, nei confronti della donna, accusata del delitto, avvenuto lo scorso 5 marzo.

L'indagine, coordinata dalla procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia e condotta dai carabinieri, è partita dopo il ritrovamento, da parte del 118, dell'uomo, ferito all'addome nella sua abitazione di San Severo. Trasportato all'ospedale, è morto dopo alcune ore a causa della profonda ferita, inferta con un coltello da cucina.

Le dichiarazioni della compagna, ritenute dagli investigatori contraddittorie, hanno portato ad effettuare maggiori approfondimenti. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, l'omicidio è avvenuto nell'ambito di conflitti di coppia, caratterizzati da litigi e discussioni. L'arrestata, portata nella casa circondariale di Foggia, dovrà rispondere del reato di omicidio.