Cultural Assets Group lancia il fondo di investimento privato Osoul da 850 milioni di SAR e annuncia acquisizioni strategiche volte ad accelerare l'economia culturale e creativa dell'Arabia Saudita

Sotto il patrocinio di Sua Altezza il Principe Badr bin Abdullah bin Mohammed bin Farhan Al Saud, ministro della cultura, il fondo di investimento privato Osoul da 850 milioni di SAR accelererà le imprese ad alto potenziale ed espanderà la portata culturale globale dell'Arabia Saudita.

RIYADH, Arabia Saudita, 2 ottobre 2025 /PRNewswire/ -- Cultural Assets Group ha annunciato il lancio del fondo di investimento privato Osould, valutato 850 milioni di SAR, con finanziamenti del ondo di sviluppo culturale, sotto il patrocinio di Sua Altezza il Principe Badr bin Abdullah bin Mohammed bin Farhan Al Saud, ministro della cultura del Regno dell'Arabia Saudita. Il fondo è stato concepito come catalizzatore per l'ecosistema culturale e creativo del Regno, investendo strategicamente in arti visive, logistica e mostre, moda e vendite al dettaglio in ambito culturale, contenuti digitali e progettazione di esperienze, produzione visiva interattiva e media nonché tecnologie emergenti, consentendo alle imprese di crescere, innovare ed espandersi a livello globale.

L'annuncio è stato fatto in occasione della conferenza per gli investimenti culturali (CIC) 2025, tenutasi sotto il patrocinio di Sua Altezza Reale il Principe Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, principe ereditario e primo ministro. Organizzata dal ministero della cultura, la conferenza di due giorni tenutasi presso il King Fahd Cultural Center di Riyadh riunisce investitori globali, responsabili delle decisioni, leader culturali, rappresentanti di governi e del settore privato, ONG, imprenditori culturali e talenti creativi. Incanalando gli investimenti in settori culturali e creativi chiave, il fondo di investimento privato Osoul mira ad accelerare la crescita dell'economia culturale e creativa dell'Arabia Saudita, a promuovere l'innovazione, a valorizzare le capacità dei talenti locali e a posizionare il Regno come destinazione globale per l'imprenditorialità culturale e l'eccellenza creativa.

Oltre a presentare il fondo di investimento privato Osoul, Cultural Assets Group ha annunciato una serie di acquisizioni e partnership strategiche volte a rafforzare l'economia culturale dell'Arabia Saudita – una partnership con l'Al Madinah Region Development Authority per promuovere i settori culturale e turistico di Medina; l'acquisizione di Beyond, con sede a Riyadh, specializzata nella gestione di progetti culturali, turistici e patrimoniali; l'acquisizione del marchio di moda saudita The Pop Up per espandere gli investimenti nel commercio al dettaglio culturale; e l'acquisizione di The Stage, con sede a Riyadh, per migliorare il coinvolgimento della comunità e supportare il settore creativo culturale.

Spiega Abdullah AlZamel, presidente Cultural Assets Group:

"Il lancio del fondo di investimento privato Osoul, insieme alle nostre recenti acquisizioni e partnership strategiche, riflette il nostro impegno nel creare un solido ecosistema culturale in tutto il Regno. Investendo in imprese ad alto potenziale e rafforzando le infrastrutture culturali – piattaforme di coinvolgimento della comunità come The Stage e leader della moda e del patrimonio come The Pop Up e Beyond – garantiamo che la cultura diventi un pilastro dell'economia diversificata dell'Arabia Saudita, generando valore a lungo termine per creatori, comunità e investitori".

Aggiunge Abdulaziz AlSulaim, amministratore delegato Cultural Assets Group:

Il fondo di investimento privato Osoul segna un passo trasformativo nell'utilizzo della cultura come motore di crescita economica sostenibile. Investendo in imprese culturali e creative innovative, in combinazione con le nostre acquisizioni e partnership strategiche, Cultural Assets Group è all'avanguardia nell'economia culturale dell'Arabia Saudita, valorizzando le capacità dei talenti locali, migliorando il coinvolgimento della comunità ed espandendo i percorsi verso i mercati globali".

Informazioni su Cultural Assets Group

Cultural Assets Group è il più grande gruppo culturale e creativo privato dell'Arabia Saudita, impegnato a plasmare il futuro culturale del Regno attraverso investimenti strategici, innovazione e sviluppo dell'ecosistema. In qualità di leader istituzionale Cultural Assets Group crea e gestisce un portafoglio di imprese culturali e proprietà intellettuali che operano in un ampio spettro dell'industria culturale e creativa. Attraverso le sue affiliate e iniziative, riunisce creatività e capitale, promuovendo una crescita culturale sostenibile in linea con gli obiettivi della Saudi Vision 2030. La sua missione consiste nell'elevare il valore economico delle industrie culturali e creative e lasciare un impatto duraturo progettando programmi e affiliate che creino tradizioni.

