Auto: Maran, 'von der Leyen cita Italia su guida autonoma, acceleriamo'

Roma, 3 ott. (Adnkronos) - “Oggi alla Italian Tech Week 2025 a Torino, la Presidente Ursula von der Leyen ha usato parole molto condivisibili sulla centralità della guida autonoma nel settore automotive, citando l'appello di 60 città italiane pronte a sperimentare questa tecnologia sul loro territorio”. Così l'europarlamentare Pd - S&D Pierfrancesco Maran.

“Avevamo presentato quell'appello - spiega - in occasione dell'evento organizzato lo scorso luglio a Milano, intitolato ‘Guida autonoma: schieriamo l'Italia in prima fila', ed è esattamente quello che dobbiamo fare oggi, per dare seguito alle parole della Presidente della Commissione”.

“L'Italia ha le intelligenze e le università, e si sta dotando delle start-up giuste per raccogliere questa sfida. Ora serve che il Governo affianchi i Comuni per rendere subito possibile la sperimentazione della guida autonoma nelle città italiane”, conclude Maran.