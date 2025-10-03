Qatargate: Kaili e Giorgi denunciano Panzeri in procura Milano, 'ci ha calunniato'**

03 ottobre 2025 a

Milano, 3 ott. (Adnkronos) - L'ex vicepresidente del Parlamento Europeo Eva Kaili e il marito Francesco Giorgi, ex assistente parlamentare, hanno varcato il Palazzo di giustizia di Milano per denunciare per calunnia Pier Antonio Panzeri, anche lui ex europarlamentare tra i protagonisti dell'inchiesta ribattezzata 'Qatargate'. La coppia, assistita dall'avvocato Domenico Aiello, viene sentita in veste di testimoni dal procuratore capo Marcello Viola e dall'aggiunto Eugenio Fusco. La denuncia viene presentata affinché la procura possa aprire un fascicolo sulle dichiarazioni di Panzeri che - nell'indagine belga - avrebbe tirato in ballo Kaili e Giorgi.