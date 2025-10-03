Mo: Schlein, 'attivisti Flotilla devono essere liberati, governi facciano possibile'**

03 ottobre 2025 a

a

a

Roma, 3 ott. (Adnkronos) - "Annalisa Corrado e Arturo Scotto sono arrivati a Roma. Tutte le attiviste e tutti gli attivisti della Flotilla devono essere subito liberati e messi in condizione di rientrare perché la loro detenzione da parte del governo israeliano è illegittima, come illegale è stato l'intercetto in acque internazionali. Chiediamo ai governi di fare tutto il possibile per accelerare la liberazione e il rientro degli attivisti". Lo scrive sui social Elly Schlein postando un video con Arturo Scotto e Annalisa Corrado a Fiumicino.