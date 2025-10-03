Mattarella: 'possibile strada alternativa a guerre e conflitti'**

03 ottobre 2025 a

Pavia, 3 ott. (Adnkronos) - "Nel momento in cui tra guerre, violenze, contrapposizioni accese, intolleranze, stragi, in un momento di questo genere da qui emerge, da quello che fa il Cnao, giorno per giorno, senza interruzione, un messaggio su quel che l'umanità richiede, su quel che si propone di andare incontro alle esigenze vere degli uomini di questo mondo. E questo è un messaggio non alternativo ma autorevolmente superiore a quello delle violenze e dei contrasti che in questo momento incomprensibilmente attanagliano il mondo. Per questo è importante non soltanto professionalmente, socialmente, ma nel confronto di valori che c'è costantemente nella vita dell'umanità. Ed è un momento che consente di ringraziare chi vi si impegna, ma consente di far vedere quanto è possibile una strada alternativa a quella che ci induce a tante preoccupazioni in questo periodo". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della visita di questa mattina al Centro nazionale di adroterapia oncologica (Cnao) di Pavia

"E questo messaggio che viene da qui è un messaggio che è frutto della capacità degli scienziati di superare confini propri di competenza, di mettere insieme condizioni, specializzazioni e vocazioni", ha proseguito il Capo dello Stato, ricordando le 19 professionalità presenti nel centro tra medici, ingegneri e fisici. "E questo mettere insieme, superando i confini, i vari talenti professionali, le varie vocazioni professionali, è un alto risultato collaborativo, anche questo un modello, un esempio che si lancia nella convivenza".