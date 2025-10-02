Ucraina: attacco missilistico russo nell'oblast di Kharkiv, 1 morto e 10 feriti

02 ottobre 2025 a

Kiev, 2 ott. (Adnkronos) - Un attacco missilistico russo ha colpito il centro di Balakliia, nell'oblast' di Kharkiv, nella serata di ieri, uccidendo una persona e ferendone altre 10, tra cui un bambino di 4 anni. Lo hanno riferito le autorità cittadine, secondo cui, un missile, probabilmente un Iskander-M, ha colpito un locale in una zona residenziale accanto a un condominio di cinque piani. L'esplosione ha danneggiato diverse strutture vicine, tra cui un bar, una farmacia, diversi negozi, un edificio amministrativo e diverse auto. I servizi di emergenza sono giunti sul posto per rimuovere i detriti e assistere i residenti colpiti dall'attacco.

Negli ultimi mesi, Mosca ha intensificato gli attacchi sia contro la città di Kharkiv, la seconda più grande dell'Ucraina che si trova a poco più di 20 chilometri dal confine russo, e sia contro insediamenti più piccoli nell'oblast.