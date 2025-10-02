Polonia: Tusk, 'un altro incidente con navi russe nel Baltico, provocazioni ogni settimana'

02 ottobre 2025 a

Varsavia, 2 ott. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Il primo ministro polacco Donald Tusk ha denunciato l'ennesimo "incidente" che coinvolge navi russe vicino al porto di Stettino, uno dei più importanti del Mar Baltico. “Abbiamo provocazioni ogni settimana”, ha detto dal vertice della Comunità politica europea a Copenaghen. “Abbiamo nuovi incidenti nella nostra regione e nel Mar Baltico ogni settimana, quasi ogni giorno”, ha sottolineato il primo ministro polacco, che ha anche ricordato che questo tipo di “provocazioni” sono frequenti al confine con la Bielorussia.

Tusk ha rimproverato coloro che in Europa continuano a nutrire l'“illusione” che non sia in corso una guerra, in chiaro riferimento al primo ministro ungherese Viktor Orbán. “Si tratta di un'aggressione a tutti gli effetti un nuovo tipo di guerra, molto complessa, ma pur sempre una guerra”, ha sottolineato. “La vera domanda non è se la guerra esista, ma da che parte stai. La guerra è bianca o nera: la Russia combatte contro l'Ucraina, quindi l'unica domanda è: da che parte stai? La posizione della Polonia, della Nato e dell'Europa è chiara e, purtroppo, credo che lo sia anche quella di Viktor Orbán”, ha aggiunto.

Tusk ha ribadito che la guerra tra Russia e Ucraina è anche una guerra europea. “In Polonia nessuno ne dubita”, ha detto, citando come “esempi molto reali” episodi quali la violazione dello spazio aereo polacco, le flotte nell'ombra e tutta una serie di “operazioni ibride”. “Se la Russia vincesse, le conseguenze per l'Europa e l'Occidente sarebbero drammatiche”, ha previsto il primo ministro polacco, che ha difeso il coinvolgimento di tutti gli Stati membri nella difesa del fianco orientale, anche attraverso l'idea del presidente ucraino Volodimir Zelenski di uno scudo anti-droni.