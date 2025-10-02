Mo: Turchia, 'attacco Israele alla Flotilla è atto di terrore'

02 ottobre 2025 a

Ankara, 2 ott. (Adnkronos) - Il ministero degli Esteri turco ha definito "l'attacco" di Israele alla Global Sumud Flotilla "un atto di terrore" che ha messo in pericolo la vita di civili innocenti. L'ufficio del procuratore capo di Istanbul ha dichiarato di aver avviato un'indagine sulla detenzione di 24 cittadini turchi a bordo delle imbarcazioni, anche per privazione della libertà, sequestro di veicoli da trasporto e danni alla proprietà, ha riferito l'agenzia di stampa Anadolu.