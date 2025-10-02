Mo: Renzi, 'chi spacca vetrine o assalta stazioni fa più grande regalo a Meloni'

02 ottobre 2025 a

Roma, 2 ott.(Adnkronos) - "E' evidente che la sinistra ha da scegliere alcune linee politiche". "Secondo me, chi va a spaccare le vetrine o assalta le stazioni, paradossalmente fa il più grande regalo possibile a Meloni. Chi domani viene bloccato in un treno non apprezza lo sciopero per la Flotilla, per la seconda volta in dieci giorni. E allora che cosa fa Giorgia Meloni? Tiene alto lo scontro su questi temi perché almeno non parla delle questioni su cui la sinistra dovrebbe invece darsi una svegliata". Così il leader di Italia Viva Matteo Renzi a Porta a porta su Rai1.

"A me piacerebbe un centrosinistra che incalzasse il centrodestra sui temi, paradossalmente, su cui il governo ha fatto campagna elettorale alle scorse elezioni”, dalla sicurezza alla pressione fiscale, conclude.