Mo: Piccolotti (Avs), 'giornalisti trattenuti da Israele gravissimo attacco libertà stampa'

02 ottobre 2025 a

a

a

Roma, 2 ott.-(Adnkronos) - "Il ministro Tajani raccolga l'appello di Carlo Bartoli, presidente dell'Ordine dei giornalisti, e intervenga sul Governo israeliano affinché si consenta immediatamente ai giornalisti presenti sulla Flotilla di continuare a fare il loro lavoro liberandoli e permettendogli di avere pieno accesso a tutti i loro device digitali". Così Elisabetta Piccolotti di Alleanza verde e sinistra.

"É gravissimo che gli attivisti siano stati arrestati e trattenuti senza aver compiuto alcun atto illegale, ed é ancora più grave che Israele impedisca ai giornalisti di raccontare cosa sta accadendo, esattamente come ha già fatto a Gaza, dimostrando un profondo disprezzo verso la libertà di stampa, un cardine fondamentale di quella democrazia che dicono ipocritamente di difendere", conclude.