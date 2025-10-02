Mo: Patuanelli, 'Meloni ha ridicolizzato Flotilla, governo cosa pensa di azioni Israele?'

02 ottobre 2025 a

Roma, 2 ott.-(Adnkronos) - "Non ho capito cosa pensa il governo... pensa che Israele abbia commesso un atto che non poteva commettere e ha violato il diritto internazionale o invece ritiene che ha fatto quello che aveva diritto di fare? Ogni tanto una posizione chiara servirebbe, all'opposizione, al governo, alla maggioranza e al paese". Così Stefano Patuanelli del M5s in dichiarazione di voto al Senato, dopo le comunicazioni su Gaza del ministro degli Esteri Antonio Tajani.

"La missione è stata ridicolizzata dalla presidente del Consiglio, ha detto che chi stava lì tutto sommato sapeva a cosa andava incontro e se la stava andando a cercare. Io avrei voluto vedere se qualcuno avesse detto qualcosa del genere sull'omicidio di Charlie Kirk, io qui ho detto che quell'omicidio va condannato senza se e senza ma, perché non si può morire per le proprie idee. Dire che bisogna proteggere i cittadini che vanno" sulla Flotilla "era un obbligo di questo governo e non bisognava aggiungere nessun'altra parola", conclude.