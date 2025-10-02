Mo: Molinari, 'a sinistra gioco pericoloso su Palestina, vi invitiamo a fermarvi'

02 ottobre 2025 a

Roma, 2 ott.-(Adnkronos) - "La nostra posizione sul conflitto tra Hamas e Israele è talmente chiara che è diventata la base sulla quale è nata la proposta di pace del Presidente Trump. Proposta accolta in maniera positiva da più parti, eppure, certa opposizione italiana si è detta contraria a questo accordo, forse più interessata a usare Gaza e Flotilla come arma politica contro il governo. L'Italia è stato il primo paese per aiuti umanitari nella striscia di Gaza, abbiamo curato più di 200 bambini, accolto oltre 1.200 persone, inviato una nave militare ospedale per curare i feriti in loco. Se l'obiettivo della Flotilla era quello di garantire aiuti umanitari, ci chiediamo perché la mediazione che il governo ha fatto con Israele, così come l'appello del presidente Mattarella, non siano stati accolti, o perché qualcuno abbia auspicato che le navi militari forzassero il blocco, di fatto chiedendo a uno Stato di entrare in guerra con un altro". Così il capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati Riccardo Molinari intervenendo in Aula.

"E poi le manifestazioni di ieri sera, gli annunci di sciopero generale dei prossimi giorni, iniziative - prosegue - che fanno seguito ai cortei della scorsa settimana dove oltre alla parte pacifica, ci sono stati episodi di violenza, ragazzi, soprattutto stranieri appartenenti a determinate comunità religiose, che a volto scoperto, hanno aggredito le forze dell'ordine e devastato città probabilmente perché convinti di portare avanti una battaglia giusta. Convinzione alimentata da argomenti utilizzati in Parlamento dall'opposizione che ha usato toni da propaganda antisionista, che è arrivata ad accusare il governo di avere le mani sporche di sangue, come se l'Italia avesse un ruolo attivo nel conflitto".

"Anche il tema del riconoscimento della Palestina è stato strumentalizzato: riconoscere la Palestina fin quando c'è Hamas vorrebbe dire premiare i terroristi dopo il massacro del 7 ottobre. Questo riconoscimento potrà arrivare solo quando la Palestina sarà liberata da Hamas, quindi due popoli e due stati ma senza i terroristi. A sinistra si sta facendo un gioco molto pericoloso, perché quando l'incendio parte non si sa se si riesce a spegnere. E vorrei evitare che le nostre città diventino le nuove banlieue francesi. Vi invitiamo a fermarvi, perché un conto è il dibattito politico, un conto è giocare su questi temi", conclude.