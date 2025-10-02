Mo: Marton (M5s), 'per governo legge del più forte prevale su diritto internazionale'

02 ottobre 2025 a

Roma, 2 ott.-(Adnkronos) - "Sulla base di quale diritto Israele controlla le acque territoriali e internazionali di fronte a Gaza? Per il governo Italiano è legale il blocco navale di Israele in acque internazionali? Ministro Tajani, lei ha dichiarato che il diritto internazionale vale fino a un certo punto: dopo quel punto cosa pensa che ci sia? Crede anche lei, come ha detto qui in aula il ministro Nordio, che alla fine prevalga la legge del più forte? Per questo, perché siamo politicamente irrilevanti, pensa che conteremo di più se meglio armati?". Così il capogruppo M5s in commissione Esteri e Difesa di Palazzo Madama Bruno Marton intervenendo in aula in discussione generale sulle comunicazioni del ministro degli Esteri Antonio Tajani.

"Ci sono 22 cittadini italiani tra cui due rappresentanti istituzionali illegalmente trattenuti dalle autorità israeliane: pensa di prendere una posizione ufficiale? Cosa deve succedere ancora signor ministro prima di prendere la sacrosanta decisione di interrompere i rapporti commerciali e militari con un governo i cui membri sono sotto mandato in cattura internazionale per crimini contro l'umanità?", conclude.