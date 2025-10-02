Mo: Magi, 'Meloni fa bullismo ma scioperi e manifestazioni causati da immobilismo governo'

02 ottobre 2025 a

Roma, 2 ott.-(Adnkronos) - "Sullo sciopero e le manifestazioni di domani e sabato, Meloni recita sia la parte della vittima sia quello della bulletta che parla di weekend lungo per chi aderirà. Ma è lei stessa ad essere causa degli inevitabili disagi che ci saranno con l'immobilismo del governo su Gaza e la complicità con Netanyahu". Così il segretario di Più Europa Riccardo Magi.

"L'esercizio della democrazia, anche quando rischia di fermare il Paese, non dovrebbe mai essere ridicolizzato da chi detiene il potere politico, soprattutto se si tratta di un sentimento largamente diffuso tra gli italiani rispetto al massacro dei palestinesi. E' un imperativo scendere in piazza anche perché, se qualcosa comincia a muoversi a livello di governi, è proprio grazie a questa mobilitazione che non riguarda solo l'Italia ma tutta Europa. Meloni ne prenda atto e assuma una postura istituzionale da presidente del Consiglio invece che insultare chi va in piazza, sciopera e manifesta per la Palestina", conclude.