Mo: Lupi, 'bene sì a risoluzione maggioranza, per sinistra occasione sprecata'

Roma, 2 ott.-(Adnkronos) - "Il sì del Parlamento alla risoluzione di maggioranza con il sostegno al piano di pace Usa per Gaza segna un passaggio importante. Sarebbe stato un bel segnale se anche le opposizioni avessero votato tutte a favore, tanto più che il piano è condiviso dall'Ue, dai leader europei, dai Paesi arabi, dall'Autorità nazionale palestinese, ma la sinistra italiana ha scelto purtroppo ancora una volta di distinguersi". Così Maurizio Lupi, presidente di Noi Moderati.

"Era una grande occasione per dimostrare senso della responsabilità, per loro resta invece un'occasione sprecata. Incomprensibile poi lo sciopero generale indetto da Cgil e Usb: mentre il mondo parla di pace, alcuni sindacati scelgono di scendere in piazza. Difficile trovare alcun senso", conclude.