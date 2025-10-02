Mo: Guerini, 'bene convergenza Parlamento su piano pace, lavorato per questo'

02 ottobre 2025 a

Roma, 2 ott. (Adnkronos) - "Almeno un terreno comune sulla questione del piano di pace e quindi diciamo, al di là dell'espressione del voto, c'è stata una convergenza sulla valorizzazione della proposta americana come elemento che possa innescare un processo di pace. Ritengo sia stato importante". Lo dice Lorenzo Guerini del Pd ai cronisti alla Camera.

"Restano le distanze sulle modalità di riconoscimento dello Stato palestinese, ma questo lo sapevamo e credo che giustamente ognuno ha rimarcato la propria posizione. Credo che aver ottenuto, e io ho lavorato per quello, che ci fosse un 'astensione da parte nostra delle opposizioni sul punto del piano di pace, credo che sia stato un passo in avanti importante. Io quindi questo lo valorizzo come un passaggio positivo a cui io, insieme ad altri, ho cercato di dare un contributo che credo sia stato, non dico decisivo, ma sicuramente importante".