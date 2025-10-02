Mo: Gasparri, 'Landini irresponsabile, sciopero illegittimo'

02 ottobre 2025 a

Roma, 2 ott.-(Adnkronos) - "Mentre il governo italiano si è notevolmente impegnato affinché la vicenda della cosiddetta Flotilla potesse avere un epilogo senza rischi per i nostri cittadini coinvolti in questa vicenda, Landini continua, in modo temerario, irresponsabile e provocatorio, a proclamare scioperi illegittimi, a creare disagi ai cittadini, a fare un uso improprio della sua funzione che dovrebbe tutelare il lavoro e i lavoratori". Così il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri.

"Fa il politicante da strapazzo. Plaude a manifestazioni che talvolta nella città hanno offerto a irresponsabili estremisti l'occasione di promuovere in modo grave ostilità nei confronti delle forze di polizia. E lo abbiamo visto anche con vari danneggiamenti. Landini è un irresponsabile che sta portando, per nostra fortuna, la sinistra al disastro. I riformisti della sinistra cosa dicono di fronte a questo soggetto che fomenta agitazioni che nulla hanno a che vedere con la tutela del lavoro, dei lavoratori e dei disoccupati che dovrebbe essere il suo primario dovere? Landini si conferma un politicante fallito", conclude.