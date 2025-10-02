Mo: Del Barba (Iv), 'governo sostenga proposta Usa'

02 ottobre 2025 a

Roma, 2 ott.-(Adnkronos) - "L'iniziativa politica proposta da Blair, raccolta dall'amministrazione Usa, deve vederci uniti nel chiedere al governo italiano nel sostenerla insieme a tutti gli altri paesi”. Così Mauro Del Barba, deputato di Italia Viva, nel corso delle dichiarazioni di voto sulle risoluzioni sul conflitto israelo-palestinese.

"Noi siamo critici con il governo Usa - prosegue - ma la proposta fatta propria di Trump è l'unica che può ridare la speranza della pace, bisogna avere il coraggio di usare questa parola: ‘pace', ‘shalom', ‘salam'. Questa proposta deve essere sospinta anche dal governo italiano, insieme ai governi europei e ai paesi arabi. Siamo davanti a un crocevia della storia e per scegliere la strada giusta, politica e umanità devono tenersi per mano".

"Riconoscere due popoli e due stati significa allora riconoscere le sofferenze di entrambi. Per farlo non servono il cinismo o il gioco delle parti ma una sorta di ‘superumanità' che riconosca gli innocenti di entrambi i popoli, metta sullo stesso piano il pianto di Hind Rajab con quello dei bambini trucidati il 7 ottobre. Solo così potremo tradurre in realtà i contenuti di un accordo che, per quanto pieno di difficoltà e incognite, ha come traguardo la pacificazione dell'area mediorientale", conclude.