Mo: De Corato (FdI), 'ripugnanti insulti contro Meloni da pro Hamas e centri sociali'

Roma, 2 ott.-(Adnkronos) - "Gli insulti che i pro-Hamas, riuniti in Piazza Loreto a Milano, stanno rivolgendo al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sono vomitevoli e ripugnanti. La definiscono fascista, con epiteti ingiuriosi e volgari, ed evocano la sua morte. Voglio essere chiaro: questi manifestanti non sanno minimamente cosa sia la democrazia e il rispetto reciproco, sono dei violenti che strumentalizzano la causa palestinese per esercitare il loro disprezzo nei confronti delle Istituzioni, della politica, del vivere comune e civile. Loro, pro-Hamas e centri sociali, sono la vergogna di Milano e dell'Italia intera. Solidarietà al presidente Meloni, certo che non si farà intimidire da questi comunisti che odiano la libertà e lo Stato di diritto". Così il deputato di Fratelli d'Italia Riccardo De Corato, vice presidente della commissione Affari Costituzionali ed ex vice sindaco delle giunte di centrodestra milanesi.