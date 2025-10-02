Mo: Conte, 'scioperi e cittadini Flotilla salveranno onore Italia'

02 ottobre 2025 a

Roma, 2 ott. (Adnkronos) - "Ci state portando dalla parte sbagliata della storia. I libri di storia sono già pronti e saranno univoci: stiamo di fronte ad un genocidio che non pensavamo più di rivivere nel ventunesimo secolo, quei libri di storia saranno chiari e non vi ponete il problema di quale sarà la descrizione della posizione del Governo italiano che ci rappresenta? Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha parlato per condannare i disagi a cui ci stanno esponendo i manifestanti pacifici, ha parlato degli scioperi, dei cittadini: noi siamo stati i primi a chiamarli in piazza e continueranno. Ma non si pone il problema di chi ha la responsabilità di queste manifestazioni, di questi scioperi? Non si pone il problema che forse nei libri di storia questi cittadini, queste manifestazioni, gli attivisti di Flotilla, ci salveranno l'onore?". Lo ha affermato il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, intervenendo nelle dichiarazioni di voto sulle risoluzioni presentate dopo le comunicazioni alla Camera del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, sul conflitto israelo-palestinese.