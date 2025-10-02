Mo: Calenda, 'Flotilla atto politico, ma Israele ha risposto con atti illegali'

02 ottobre 2025 a

a

a

Roma, 2 ott.-(Adnkronos) - "Non parlo della Flotilla con dileggio perché è un'iniziativa di cittadini che si mettono su delle barche per andare ad aiutare". "E' un atto politico" e dovevano forse accettare l'invito di Mattarella, ma "Israele a quell'atto politico risponde con atti illegali". "Il governo ha fatto quello che doveva, ha mandato una nave... perché essere così violenti nelle dichiarazioni? Perché forzare i toni, io non lo comprendo". Così il leader di Azione Carlo Calenda in dichiarazione di voto al Senato, dopo le comunicazioni su Gaza del ministro degli Esteri Antonio Tajani.

"Dall'altro lato, in piazza non ci sono solo violenti ma anche tanti ragazzi che si mobilitano". 'Dal fiume al mare' è lo slogan che ho sentito ieri, "chi difende il loro diritto di manifestare deve dire con chiarezza che non può unirli la distruzione dello stato di Israele". "Se useremo questa questione immoralmente per dividerci e attaccarci ne pagheremo il prezzo tutti", conclude.