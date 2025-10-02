Mo: Borghi, 'soddisfazione per voto riformisti Pd a risoluzione Iv'

02 ottobre 2025 a

a

a

Roma, 2 ott.-(Adnkronos) - "Il voto odierno sulle mozioni per Gaza ha fatto emergere alcuni fatti politici che vanno sottolineati. Fossimo stati nella Prima Repubblica, le firme in calce alla risoluzione di maggioranza del senatore Calenda e altri avrebbero fatto titolare i giornali su un appoggio esterno dei liberali al governo. La politica estera è da sempre fondamento di ogni maggioranza, e su questo va preso atto delle scelte compiute". Lo scrive sui social il senatore Enrico Borghi, vicepresidente di Italia Viva.

"Ma ciò che più ci preme, e che desideriamo rilevare con soddisfazione, è stato il voto espresso dall'area riformista del Partito democratico, unitamente al gruppo delle Autonomie, alle risoluzioni presentate da Italia Viva nei due rami del Parlamento. E' la dimostrazione che l'approccio realista e concreto, fatto di gradualismo e di primato della politica, è presente e diffuso tra le opposizioni, e non commette l'errore di lasciare solo al governo che arriva su questo dopo mesi di inazione politica evidente, la titolarità di una linea oggi condivisa da moltissimi attori in campo e non a caso osteggiata allo stesso modo sia da Hamas che dalla destra reazionaria e messianica israeliana. E' un buon viatico per la discussione sul futuro di Casa Riformista che sarà al centro della tre giorni della Leopolda in questo fine settimana", conclude.