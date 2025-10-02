Mo: Bonelli, 'da Israele atto di pirateria internazionale contro Flotilla'

02 ottobre 2025 a

Roma, 2 ott.-(Adnkronos) - "Ieri con atto un atto di pirateria internazionale la Marina militare Israeliana ha attaccato la Flotilla violando il diritto internazionale per l'ennesima volta, lei è venuto in aula ma non ha condannato un'atto di pirateria internazionale". Così Angelo Bonelli di Avs intervenendo in Aula dopo le comunicazioni su Gaza del ministro degli Esteri Antonio Tajani alla Camera.

Le imbarcazioni della Flotilla sono state "attaccate dai droni di matrice israeliana prima che arrivassero". "Secondo Meloni la Flotilla avrebbe pregiudicato il fragile equilibrio della pace. Perché non usa parole forti anche contro Netanyahu? C'è un'ipocrisia di fondo da cui non potete sfuggire". "L'indignazione in Italia è un fatto positivo, chiedo al Parlamento che applauda questa Italia che si indigna". Noi "abbiamo condannato l'atto terroristico del 7 ottobre" e detto che "Hamas è il peggior nemico del popolo palestinese". Ma "ministro, lei ha dimenticato prima del 7 ottobre decenni di apartheid e violazioni delle risoluzioni dell'Onu", che la comunità internazionale ha permesso, "e l'occupazione della Cisgiordania", conclude.