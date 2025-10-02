Lavoro: Renzi, 'occupazione altissima perché c'è ancora legge Fornero'

02 ottobre 2025 a





Roma, 2 ott.-(Adnkronos) - "C'è un dato vero, che è un dato interessantissimo, l'occupazione. Io voglio dare atto al Governo che il tasso di occupazione, ma soprattutto il numero degli occupati è altissimo. Sapete però perché anche? Perché abbiamo bloccato la legge Fornero". Così il leader di Italia Viva Matteo Renzi a Porta a porta su Rai1.

"Salvini aveva detto, 'se non cancello la Fornero sputatemi addosso'. La solita serietà istituzionale: Cos'è accaduto? La Fornero è rimasta lì", conclude.