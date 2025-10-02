Daily Crown: banconota da 5 sterline di Re Carlo venduta a 2.800 sterline

02 ottobre 2025 a

Londra, 2 ott. (Adnkronos) - I turisti italiani che prossimamente andranno nel Regno Unito sono invitati a prestare molta attenzione alle banconote in circolazione oltremanica. Soprattutto a quelle da 5 sterline di Re Carlo III, una delle quali è stata venduta all'asta su eBay per 2.800 sterline (un salto di valore che è passato dai circa 5 euro e mezzo di quello nominale a ben 3.200 euro). Chi entrerà in possesso della banconota, potrebbe ritrovarsi fra le mani una fortuna. Ma per accorgersene, e non sprecarla magari per acquistare soltanto un gelato, dovrebbe prestare attenzione a un dettaglio: il numero di serie, che indica se il pezzo di carta ha un valore più alto di quello stampato.

Per i collezionisti, bisogna fare attenzione ai prefissi dei numeri seriali impressi su ogni banconota, che indicano se ha o meno valore: quelle da 5 sterline devono iniziare con 'CA 01', quelle da 10 con HB 01 e quelle da 20 con EH 01 (seguito da un numero basso come 000002 o 000003). La banconota da 5 sterline venduta su eBay aveva il numero di serie CA01 000046, il che la rendeva estremamente ambita.

Nel Regno Unito circolano inoltre monete da pochi penny, che sono rare ma molto preziose. La Royal Mint ha svelato quelle da 50 penny con più valore della sua collezione. La moneta più rara è la Kew's Garden da 50 penny, ideata per celebrare il 250° anniversario dei giardini nel 2009. Con questo disegno furono coniate solo 210.000 monete. Il Kew Gardens 50p viene venduto in media a 156,25 sterline (180 euro), ma un venditore ne ha ricavato più di 700 sterline (800 euro), vendendolo su eBay.

Le altre monete più rare provengono principalmente dalle Olimpiadi del 2011, con le monete dedicate al wrestling, al football americano e al judo tra le più preziose. Ne sono stati coniati solo 1,1 milioni di esemplari per ciascuna di queste monete. Anche i modelli Flopsy Bunny e Peter Rabbit prodotti nel 2018 sono molto preziosi. Queste monete, coniate in 1,4 milioni di esemplari, raffigurano i personaggi dei romanzi di Beatrix Potter e celebrano la vita della scrittrice inglese. Il loro valore di vendita è di circa 5 sterline (circa 5,5 euro).