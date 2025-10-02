Mo: Spagna convoca incaricato d'affari israeliano dopo intercettazione Flotilla**

02 ottobre 2025 a

a

a

Madrid, 2 ott. (Adnkronos/Afp) - La Spagna ha convocato l'incaricato d'affari di Israele a Madrid, dopo che le forze israeliane hanno intercettato la Sumud Flotilla diretta a Gaza che trasportava attivisti e aiuti umanitari nella Striscia. Lo ha reso noto il ministro degli Esteri spagnolo.

"Oggi ho convocato l'incaricato d'affari qui a Madrid", ha dichiarato José Manuel Albares all'emittente pubblica Tve, precisando che 65 spagnoli viaggiavano con la flottiglia. L'anno scorso Israele ha ritirato il suo ambasciatore a Madrid dopo che la Spagna ha riconosciuto uno Stato palestinese.