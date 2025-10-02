Mo: Schlen a Meloni, 'finti appelli a unità mentre ci accusa di essere contro pace'**

02 ottobre 2025 a

Roma, 2 ott. (Adnkronos) - "Come potete chiederci di votare una vostra risoluzione che ignora completamente questo punto o con una misera tattica parlamentare prova a dividerlo?" Lo dichiara la segretaria Pd Elly Schlein alla Camera sottolineando che "per noi le due cose stanno insieme e rispetto alla presa in giro di questi giorni voglio anche sottolineare che lo Stato di Palestina o si riconosce o non si riconosce, non esiste il riconoscimento condizionato. E riconoscere la Palestina vuol dire riconoscere l'Anp, non i terroristi di Hamas, a meno che Meloni non stia accusando il Regno Unito, la Francia e altri 150 paesi di volere legittimare Hamas". "Non scherziamo", aggiunge Schlein.

"E anche sulle sanzioni, Ministro Tajani, non prendete in giro gli italiani" è il suo invito. "Lei qui ha detto che siete favorevoli a quelle individuali perché sapete che che su queste serve l'unanimità e sarà qualche altro governo a bloccarle. Bisogna che ci diciate come voterete su tutte le altre sanzioni proposte dalla Commissione europea, su cui il vostro voto rischia di essere determinante per affossarle" incalza.

"Il nostro Paese ha sempre avuto una tradizione molto importante. diplomatica di ponte nel Mediterraneo col Medio Oriente. Non potete piegare la politica estera di un grande paese come l'Italia alle vostre amicizie politiche e ideologiche. Giorgia Meloni anche oggi è andata all'estero ad attaccare le opposizioni e ad attaccare gli attivisti della flottiglia. A lei voglio dare un messaggio molto semplice. Nelle pagine più buie della storia non resterà scritto ciò che non avete fatto pur avendone il potere, ma ciò che avete lasciato accadere. Con quale ipocrisia venite qui a fare finti appelli all'unità mentre Meloni con la clava ci accusa di essere contro la pace? Dove si parla di pace noi ci siamo e ci siamo sempre stati. Voi per parlare di pace - conclude - avete aspettato il permesso di Trump".