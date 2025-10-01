Regionali: Nevi, 'per FI crescita importante'

01 ottobre 2025 a

Roma, 1 ott.-(Adnkronos) - "L'incremento che abbiamo avuto rispetto alle ultime europee e politiche è importante. Un risultato straordinario arrivato nonostante la contrazione dei votanti che mostra una crescita costante. Siamo diventati la seconda forza della coalizione e il terzo partito nelle Marche. Risultati che vanno al di là delle più rosee aspettative". Così Raffaele Nevi, vicecapogruppo vicario di Forza Italia alla Camera e portavoce nazionale di Forza Italia a Today.it.

Per quanto riguarda la Calabria, "è una nostra roccaforte da sempre. Abbiamo grandi aspettative: ci sono ben tre liste di Forza Italia. Lì beneficiamo anche di un candidato come Roberto Occhiuto, che è il vicesegretario nazionale ed è molto identificato con il partito. Ci aspettiamo un risultato in linea con quelli degli scorsi anni". In Toscana, "sto notando un buon clima e i sondaggi premiano Forza Italia. Ho la percezione che rappresentiamo un elemento determinante per la coalizione di centrodestra. Troviamo persone che sono deluse dal fatto che il Pd si stia sempre di più spostando a sinistra con un'alleanza innaturale con il Movimento 5 stelle. Troviamo anche terreno fertile tra i centristi e i riformisti del centrosinistra. Chiaramente in Toscana la nostra situazione è sempre stata di grande difficoltà rispetto ad altre zone, come il Nord e il Sud. La nostra classe dirigente comunque ha fatto un buon lavoro: ci sono tutti i nostri parlamentari toscani in campo come capilista", conclude.