Pnrr: Ruffino (Az), 'occasione storica, ma non diventi incompiuta'

Roma, 1 ott.-(Adnkronos) - "Sul Pnrr Azione ha un approccio costruttivo e aperto al dialogo con il governo, ma vogliamo che i soldi siano spesi bene e in tempi certi. Siamo di fronte alla più grande occasione di modernizzazione della storia recente e per questo chiediamo concretezza e responsabilità". Così Daniela Ruffino, deputata di Azione, nella sua dichiarazione in aula alla Camera in seguito alle Comunicazioni del ministro Tommaso Foti sul Pnrr.

"Concediamo un'apertura di credito al governo per riportare in carreggiata alcuni interventi che altrimenti sarebbero incompiuti. Pensiamo alle aree interne, cartina di tornasole del Piano - prosegue - su cui era prevista una somma consistente che è stata ridotta e non compensata con la legge sulla montagna. Ci sono piccoli comuni e aree rurali prive di infrastrutture, digitalizzazione e servizi essenziali. In alcune zone gli asili nido non sono previsti per le basse iscrizioni ma servono risposte, così come per le scuole che vedono ancora la soppressione delle classi. E in merito alla sanità, manca un'accelerazione sulla telemedicina che è importantissima".

"Le risorse ci sono ma serve una programmazione strutturale anche sotto l'aspetto industriale. Industria 4.0., come era prevista in origine, poteva essere la spina dorsale per la modernizzazione italiana, ma nella sua nuova versione è diventata un'occasione mancata: gli incentivi del piano si sono concentrati su strumenti vecchi, frammentati, bandi complessi e risorse rimodulate invece di sostenere una trasformazione digitale e verde delle imprese, mentre oggi le prospettive europee ci portano verso una tecnologia in cui la produttività va di pari passo con la sostenibilità e la resilienza. Ci auguriamo che le proposte di Azione siano prese in considerazione: continueremo a confrontarci con responsabilità", conclude.