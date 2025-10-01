Pnrr: Iaria (M5s), 'governo ha fallito su piano digitale tra tagli e continue revisioni'

01 ottobre 2025 a

a

a

Roma, 1 ott.-(Adnkronos) - "Senza Pnrr non ci sarebbe nemmeno la misera crescita del Pil dello zero virgola. Il Governo fa solo revisioni, come quella del piano ‘Italia 1 Giga', dimostratosi fallimentare, con gestione opaca del lavoro svolto dal principale operatore Open Fiber. Si parla di rendicontazioni e revisioni, ma qualcuno ha verificato i dati di copertura dell'accesso dei territori italiani alla fibra? Abbiamo un taglio delle connessioni da 700mila civici e si parla di ricorrere all'alternativa delle connessioni satellitari. Ma chi è che le può fornire? Starlink del vostro amico Musk. Se noi perdiamo il piano ‘Italia 1 Giga' perdiamo il futuro del Paese”. Così il deputato del M5s Antonino Iaria, componente della commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni, durante la discussione generale sulle comunicazioni del ministro Foti sulla revisione del Pnrr.