Pnrr: Di Maggio (FdI), 'obiettivi per piano 1 Giga pronti entro due anni'

01 ottobre 2025 a

a

a

Roma, 1 ott.-(Adnkronos) - "L'onorevole Iaria può stare tranquillo perché il ministro Foti è stato chiaro: tutti i dati relativi al Piano 1 Giga sono stati verificati ed entro due anni gli obiettivi del progetto saranno raggiunti. Forse a Iaria non è chiaro che lo strumento finanziario realizzato, seppur di entità modesta, è stato creato proprio per raggiungere l'obiettivo previsto, di certo non per ridimensionarlo". Così il deputato di Fratelli d'Italia Grazia Di Maggio.

"Le opposizioni farebbero bene a prendere atto che questa revisione permetterà all'Italia di presentarsi in Europa e dimostrare che il Pnrr è stato realizzato in tutti i suoi obiettivi di qualità, di performance, di riforme. Non si tratta di opinioni ma di fatti: un piano che, dopo aver attraversato tre governi, viene realizzato fino in fondo è un ottimo biglietto da visita per l'Italia di cui bisognerebbe andare tutti fieri", conclude.