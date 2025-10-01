Cerca
Mo: Toccalini (Lega), 'collettivi sinistra lascino studiare veri studenti'

Roma, 1 ott.-(Adnkronos) - "In queste ore collettivi di sinistra stanno occupando scuole e università, definendosi l'equipaggio di terra della Flotilla. Si ergono a paladini della difesa del diritto allo studio e poi bloccano le lezioni di veri studenti che vorrebbero discutere di problemi reali del mondo universitario e scolastico. Basta con queste manfrine". Così in una nota Luca Toccalini, deputato e coordinatore federale Lega Giovani.

