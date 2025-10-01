Mo: Scuderi (Avs), 'ultima notte prima di Gaza, accuse governo a Flotilla inaccettabili'

01 ottobre 2025 a

Roma, 1 ott.-(Adnkronos) - "Ci stiamo avvicinando, qualche ora fa abbiamo superato il punto in cui è stata intercettata la Madleen", così l'europarlamentare di Alleanza verdi e sinistra Benedetta Scuderi intervistata dalla testata spagnola 'El Diario'.

"Cerchiamo di riposare il più possibile - prosegue - perché sappiamo che questa potrebbe essere un'altra notte impegnativa, visto che è l'ultima prima di raggiungere Gaza. E siamo molto determinati a portare a termine la missione". "Non accetto l'accusa secondo cui la nostra missione potrebbe minacciare il piano Trump. Non credo sia nemmeno possibile, mi sembra solo un altro modo per delegittimare la missione".

"Ciò che emerge chiaramente dal piano è che non coinvolge il popolo palestinese. Non tiene conto di tutto ciò che ha attraversato negli ultimi anni, se non decenni. Gaza è bersaglio di un genocidio e l'occupazione della Cisgiordania sta peggiorando. E il piano non ne fa alcun riferimento. Accenna alla pace, al cessate il fuoco e alla ricostruzione di Gaza. Ma dobbiamo pensare anche al trauma e al dolore subiti da una popolazione a causa delle decisioni del governo israeliano", conclude.