Mo: Piccolotti (Avs), 'Flotilla scuote le coscienze, governo complice'

Roma, 1 ott.-(Adnkronos) - "Tutti i cittadini che manifestano, tutti i lavoratori che scioperano perdendo una giornata di stipendio, chi si mobilita per azioni di solidarietà dal basso lo fa perché i governi si sono girati dall'altra parte. La mobilitazione dal basso e l'immagine fortissima della Flotilla stanno finalmente facendo muovere le cose. Le uniche sanzioni in campo contro il governo genocida di Israele sono quelle dal basso: i cittadini che bloccano i carichi di armi o che boicottano i prodotti israeliani". Così Elisabetta Piccolotti di Alleanza verdi e sinistra ad Agorà su Rai3.

"Il governo israeliano ha bloccato gli aiuti inviati attraverso i canali ufficiali da Genova perché contenevano miele e biscotti, troppo proteici per una popolazione da affamare. Perché il governo italiano non ha fatto fuoco e fiamme di fronte a questa vergogna? Per questo servono le mobilitazioni: perché i governi sono complici", conclude.