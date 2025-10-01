Mo: Perego, 'Italia per dialogo, sostegno a due popoli e soluzione condivisa'

01 ottobre 2025 a

Roma, 1 ott.-(Adnkronos) - "L'Italia è in prima linea per alleviare le sofferenze della popolazione civile palestinese e per costruire i presupposti per una pace duratura ma non ci può essere un futuro senza la cancellazione dell'influenza di Hamas e delle organizzazioni terroristiche. In questa cornice, l'Italia ha agito con responsabilità sostenendo il lavoro diplomatico per valutare eventuali misure mirate in sede Ue che non colpiscano Israele nel suo diritto alla sicurezza, ma che isolino i responsabili delle posizioni più estremiste". Così Matteo Perego di Cremnago, sottosegretario alla Difesa, ospite a Sky Start.

"Al tempo stesso, intendiamo contribuire alla formazione delle forze di sicurezza palestinesi e a programmi di ricostruzione, educazione e sanità, perché la pace non si costruisce solo con i cessate il fuoco, ma con istituzioni solide e diritti garantiti. L'Italia conferma il proprio impegno dentro l'alleanza atlantica e in coordinamento con i partner europei e arabi, nella convinzione che due popoli possano vivere fianco a fianco in pace e sicurezza", conclude.